Группа россиян не имеет логистики: в DeepState рассказали о ситуации в Кондрашовке

Россияне, продвинувшиеся в Кондрашовке, не имеют логистики с основной группой войск. Фото: DeepState

Военные аналитики DeepState рассказали о ситуации в селе Кондрашовка в Купянском районе Харьковской области.



К слову, россияне недавно поднимали флаг в центре села с целью создания видимости объективного контроля над населенным пунктом.



По предварительным данным, российская армия действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией войск армии РФ.





Ранее мы писали, что оккупанты продвинулись в Кондрашовке (село в Купянском районе Харьковской области).