В Донецкой области отменяли один поезд, еще три задерживаются: причина

В Донецкой области отменяли один поезд, еще три задерживаются по техническим причинам. Фото: Укрзализныця

По состоянию на 8 июня в Донецкой области отменили один поезд. Также три поезда задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».



«Поезд №6708 Кондратовка-Славянск остановился на участке Краматорск -Шпичкино из-за отсутствия напряжения в сети», — говорится в сообщении.



Кроме того, поезда №6709Славянск-Кондратовка и №6710 Кодратовка-Славянск будут отправляться с задержкой.



В ведомстве добавили, что поезд №6814 Краматорск-Славянск временно отменяется 8 июня.



Ранее мы писали, что в ночь на 12 мая российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области.