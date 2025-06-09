По России ударили дроны: производство антенн «Комета» остановлено

Минобороны РФ сообщило о перехвате 9 украинских БПЛА за ночь 9 июня. Один из беспилотников атаковал стратегический объект в Чувашии.



«По 13 БПЛА — над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 БПЛА — над территориями Воронежской и Орловской областей, по 2 БПЛА — над территориями Брянской области и Чувашской Республики, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.



В Сети опубликовано видео из Чебоксар, где, по информации ASTRA, в результате атаки был поврежден завод АО «ВНИИР» в Чебоксарах. Это предприятие производит навигационные модули для крылатых и баллистических ракет, а также ударных дронов.



Как утверждают журналисты проекта, здесь выпускают антенну "Комета", которая является эффективным изделием в противодействии средствам РЭБ.



Утром, 9 июня, губернатор Чувашии сообщил, что после ударов работа предприятия была приостановлена.

Руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что ВНИИР-Прогресс входит в холдинг АБС «Электро» и годами производил аппаратуру двойного назначения: от электронных модулей до полноценных РЭБ-защитных систем. В 2022 году именно это предприятие было идентифицировано как производитель «Кометы» после разборки трофейного БПЛА.



Система «Комета-М» — это приемник спутникового сигнала. Ее эффективность давно подтверждена на «орланах», «шахедах» и планирующих бомбах ФАБ, которые до сих пор пробивались сквозь украинские глушилки.



«Теперь эту антенну могут одурачить дроны», — уточняет Андрющенко.

Напомним, в Энгельсе Саратовской области РФ несколько дней горит нефтебаза «Кристалл», которая попала под удар 6 июня. Черный дым видно из разных уголков города.