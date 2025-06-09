На Донбассе продолжаются бои — ВСУ держат оборону

На утро 9 июня 2025 года, боевые действия на восточном фронте идут без потерь позиций Сил обороны, но с потерями для оккупантов. Об этом сообщают военные с передовой и в Генштабе ВСУ.

Согласно оперативным сводкам о ситуации в зоне ответственности ОСГВ «Хортиця»:



В районе Лимана враг атаковал укрепления Сил обороны возле Грековки, Ольговки, Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Редкодуба и Торского. «Потерь наших позиций не допущено», — говорится в сводке.

На Краматорском и Торецком направлениях украинские бойцы отражали штурмы оккупантов в районах Белой Горы, Дачного, Дилиевки и Яблоновки. «Продолжались бои в городской застройке Торецка». Тактическая обстановка осталась под контролем.



В районе Покровска враг наступал вблизи Миролюбовки, Лисовки, Зверевого, Удачного, Андреевки, Новосергеевки и Алексеевки. «В направлении Новоэкономического вражеская атака проводилась с применением мотоциклов». Техника и личный состав противника были уничтожены.



На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону украинских защитников в районах Богатыря, Шевченково и Запорожья Донецкой области. «Вражеские атаки успешно отражены».

Враг продолжает стягивать силы и средства для новых атак, однако украинская оборона наносит ему существенные потери в технике и живой силе, говорится в сообщении ОСГВ «Хортиця».



Генеральный штаб ВСУ подтверждает, что армия РФ на восточном фронте несет потери.



За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БПЛА и станцию ​​РЭБ российских захватчиков, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, на Торецком направлении оккупанты атакуют, им удается осуществлять продвижение. Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю составляет примерно 15—16.