МиГ-29 ударил AASM HAMMER по складу и живой силе на юге

Место удара AASM HAMMER. Фото: кадр из видео

Экипаж истребителя МиГ-29 Вооружённых сил Украины уничтожил на юге страны место сосредоточения живой силы и боекомплекта российских войск. Об этом сообщили военные лётчики в блоге «Соняшник».



Удар был нанесён высокоточными управляемыми авиабомбами AASM HAMMER. Снаряды точно поразили одноэтажное здание, которое было полностью уничтожено.



По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 17 районам сосредоточения личного состава и техники врага, поразили три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими беспилотниками вместе с операторами на временно оккупированной территории юга Украины.