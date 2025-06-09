На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека

На выходных на захваченной части Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Как известно, водитель, который совершил наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передают местные телеграм-каналы.
Авария произошла на Белосарайской косе.
Уточняется, пьяный водитель автомобиля HAVAL на высокой скорости сбил человека и совершил столкновение с другим автомобилем.
Кроме того, в пабликах пишут, что якобы пьяный мужчина является заместителем руководителя «МФЦ ДНР».
Ранее мы писали, что в Славянске по улице Вокзальной произошло ДТП — пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался в троллейбус.
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