На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека

В Донецке произошла авария. Фото: телеграм-каналы

На выходных на захваченной части Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Как известно, водитель, который совершил наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Авария произошла на Белосарайской косе.





Уточняется, пьяный водитель автомобиля HAVAL на высокой скорости сбил человека и совершил столкновение с другим автомобилем.



Кроме того, в пабликах пишут, что якобы пьяный мужчина является заместителем руководителя «МФЦ ДНР».



Ранее мы писали, что в Славянске по улице Вокзальной произошло ДТП — пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался в троллейбус.