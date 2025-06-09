РФ заняла Новоалександровку и движется к Днепропетровщине — DeepState

РФ оккупировала Новоалександровку. Фото: скриншот DeepState

Российские оккупационные войска заняли село Новоалександровка в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



По данным аналитиков, враг также продвинулся почти вплотную к границе с Днепропетровской областью — в районах Новосергиевки, Котляровки и Успеновки.

ВС РФ постепенно продвигаются к Днепропетровской области. Фото: скриншот DeepState

В то же время Генеральный штаб ВСУ отмечает, что на Покровском направлении украинские защитники успешно остановили 47 атак противника в районах 13 населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что крупнейшая переброска техники из Крыма зафиксирована на Донбассе.