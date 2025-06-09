ФСБ заводит дела о госизмене за сообщения в Telegram-боты украинских каналов

Сотни россиян стали фигурантами уголовных дел за сообщения в Telegram-боты или аккаунты обратной связи украинских каналов. В их числе: «Крымский ветер», «Військовий Віщун», канал Сергея Притулы и много других. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел».



Даже если кто-то считает, что сообщение не представляет ценности, ФСБ может расценить его иначе — и последствия могут быть крайне серьезными, пишут правозащитники.



Людей задерживают спустя месяцы после отправки сообщений в такие боты. При этом у силовиков уже имеются распечатки их переписки.



Содержание Telegram-переписки оказывается в руках следователей, но происхождение этих данных часто необъяснимо с технической точки зрения: это может указывать либо на использование нераскрытых кибершпионских инструментов, либо на скрытое сотрудничество Telegram с российскими властями.



Особенно высок риск для пользователей, которые передавали фотографии, донаты, геолокацию или информацию о передвижениях военных, уточняет «Первый отдел».



В условиях отсутствия должной прозрачности со стороны Telegram и учитывая проблемы по списку выше, «Первый отдел» рекомендует использовать для конфиденциального общения другие более защищенные сервисы.



Отметим, журналисты «Новостей Донбасса» в открытых источниках не нашли прямых данных о лицах, осужденных именно за переписку с украинскими Telegram-ботами.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы планируют организовать теракты против мирных жителей, чтобы затем обвинить в них партизанское движение сопротивления.