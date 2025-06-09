Место дислокации ВС РФ в Курской области накрыли ракеты GMLRS

Результат удара по Рыльску РФ. Фото: Exilenova+

Четыре ракеты GMLRS уничтожили пункт постоянной дислокации российских войск вблизи города Рыльск Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал анализа информации Dnipro OSINT (Гарбуз).

Место удара ракет. Фото: Dnipro OSINT (Гарбуз)

По предварительным данным, удар пришёлся по командному пункту Вооружённых сил РФ или месту размещения личного состава. Местные жители подтвердили прилёт ракет. Один из очевидцев рассказал:



«Был ракетный обстрел, в результате чего всё горит. Троих раненых увезли в больницу, один гражданский погиб возле машины. Это предварительная информация».



Отмечается, что эпицентр удара находился на расстоянии более 35 км от границы с Украиной.

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