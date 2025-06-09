В Геническе усилились обыски и давление на граждан — Жовта Стрічка

В Геническе фиксируется новая волна обысков со стороны российских оккупационных сил. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Жовта Стрічка».



По словам сопротивления, представители оккупационной полиции обходят квартиры местных жителей, просматривают книжные полки, магниты на холодильниках и задают подозрительные вопросы.



Также сообщается, что на людей оказывается устойчивое психологическое давление: их пытаются убедить подписать контракт с Вооружёнными силами РФ «ради собственной безопасности», угрожают арестами и мобилизацией.

Напомним, Пушилин приказал призывать мужчин 18-30 лет ВОТ Донетчины в армию РФ.