Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Земли, оружие, авто и облигации: ГБР разоблачило экс-чиновника ВСУ

09 июня 2025, 14:27

Земли, оружие, авто и облигации: ГБР разоблачило экс-чиновника ВСУ

Земли, оружие, авто и облигации: ГБР разоблачило экс-чиновника ВСУ

Бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, которое действовало во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов экс-чиновник приобрёл активы на сумму более 12 млн грн, не подтвердив законность происхождения этих средств. В ГБР уточняют: «Речь идёт о четырнадцати земельных участках в Киевской области, квартире, трёх автомобилях — TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON, а также государственных облигациях, оформленных на себя и близких».

Также указывается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы, на которые не было соответствующего разрешения. В ведомстве подчеркнули: «Оружие хранилось с нарушением требований закона — без каких-либо легальных оснований».

Бывшему госслужащему сообщено о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В случае доказанности вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В пятницу, 6 июня, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко Алле, ее подозревают  в «пособничестве в незаконном обогащении». Речь идет о залоге в размере 9 миллионов гривен, эту суму она должна внести в течение 5 дней.  

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудили уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации».

ТЕГИ

Прочее
Коррупция
Организации
ГБР

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:24
В Геническе усилились обыски и давление на граждан — Жовта Стрічка
12:45
На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
16:03
В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании
12:59
Оккупанты на Донетчине хотят проверять чиновников на полиграфе
09:13
На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе
17:57
РФ открыла военный центр в корпусе ВНУ им. Даля в Луганске
17:11
Жителей оккупированной Луганщины, которые живут в аварийных домах, хотят расселить за пять лет
14:54
Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост
12:45
Паника на Кинбурнской косе: солдаты РФ стреляют друг в друга
11:44
На оккупированной Луганщине «мобильные операторы» угрожают отключить номера жителям: в ОВА объяснили, с чем это связано
17:05
Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу
15:13
В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост
14:53
РФ усилила охрану аэродромов в Крыму после атак дронов
13:36
Оккупанты сообщили об обстреле Сватово: повреждено здание
16:16
«АТЕШ» вывел из строя ЖД автоматику оккупантов под Мариуполем
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
все новости
14:47
Россия и Украина провели новый обмен пленными: домой вернулись военные до 25 лет
14:43
РФ снова обстреляла Краматорск: есть повреждения
14:39
В Дружковке и Константиновке временно отключили воду — ОВА
14:27
Земли, оружие, авто и облигации: ГБР разоблачило экс-чиновника ВСУ
14:24
В Геническе усилились обыски и давление на граждан — Жовта Стрічка
13:40
Место дислокации ВС РФ в Курской области накрыли ракеты GMLRS
13:00
ФСБ заводит дела о госизмене за сообщения в Telegram-боты украинских каналов
12:55
РФ заняла Новоалександровку и движется к Днепропетровщине — DeepState
12:45
На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека
11:54
МиГ-29 ударил AASM HAMMER по складу и живой силе на юге
11:36
РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 479 целей
11:23
Крупнейшая переброска техники из Крыма зафиксирована на Донбассе — Андрющенко
11:16
Десятки поврежденных домов и админзданий за сутки: россияне снова атаковали Донетчину
11:15
Россия ударила по Запорожью КАБами: разрушены дома, есть раненый
10:31
ВСУ нанесли удар по аэродрому, откуда запускают ракеты «Кинжал»
10:10
Бойцы Сил обороны сбили БПЛА РФ с UAR-15 на Торецком направлении
09:56
Оккупанты ударили по промзоне в Краматорске
09:35
Один гражданский погиб и пять пострадали за сутки в Донецкой области
09:27
Утренний обстрел Славянска: повреждены дома и детсад
09:02
На Донбассе продолжаются бои — ВСУ держат оборону
все новости
ВИДЕО
Результат удара по Рыльску РФ. Фото: Exilenova+ Место дислокации ВС РФ в Курской области накрыли ракеты GMLRS
09 июня, 13:40
В Донецке произошла авария. Фото: телеграм-каналы На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека
09 июня, 12:45
Место удара AASM HAMMER. Фото: кадр из видео МиГ-29 ударил AASM HAMMER по складу и живой силе на юге
09 июня, 11:54
Крупнейшая переброска техники из Крыма зафиксирована на Донбассе — Андрющенко Крупнейшая переброска техники из Крыма зафиксирована на Донбассе — Андрющенко
09 июня, 11:23
Сбитие БПЛА «Молния» с помощью украинской винтовки UAR-15. Фото: кадр из видео Бойцы Сил обороны сбили БПЛА РФ с UAR-15 на Торецком направлении
09 июня, 10:10
Утренний обстрел Славянска: повреждены дома и детсад Утренний обстрел Славянска: повреждены дома и детсад
09 июня, 09:27

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор