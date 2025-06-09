Земли, оружие, авто и облигации: ГБР разоблачило экс-чиновника ВСУ

Бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, которое действовало во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.



По данным следствия, в течение 2023–2024 годов экс-чиновник приобрёл активы на сумму более 12 млн грн, не подтвердив законность происхождения этих средств. В ГБР уточняют: «Речь идёт о четырнадцати земельных участках в Киевской области, квартире, трёх автомобилях — TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON, а также государственных облигациях, оформленных на себя и близких».



Также указывается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы, на которые не было соответствующего разрешения. В ведомстве подчеркнули: «Оружие хранилось с нарушением требований закона — без каких-либо легальных оснований».



Бывшему госслужащему сообщено о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).



В случае доказанности вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В пятницу, 6 июня, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко Алле, ее подозревают в «пособничестве в незаконном обогащении». Речь идет о залоге в размере 9 миллионов гривен, эту суму она должна внести в течение 5 дней.

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудили уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации».