РФ снова обстреляла Краматорск: есть повреждения

Российские военнослужащие второй раз за день атаковали Краматорск Донецкой области. Под удар попала центральная часть города. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



По предварительной информации, оккупанты применили ударный БПЛА «Молния».



«По состоянию на 14:20 пострадавших не обнаружено, но есть повреждения многоквартирного сектора», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что пока устанавливают окончательные последствия.



Ранее мы писали, что оккупанты ночью ударили по промышленной зоне Краматорска.