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РФ снова обстреляла Краматорск: есть повреждения

09 июня 2025, 14:43

РФ снова обстреляла Краматорск: есть повреждения

Российские военнослужащие второй раз за день атаковали Краматорск Донецкой области. Под удар попала центральная часть города. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

По предварительной информации, оккупанты применили ударный БПЛА «Молния».

«По состоянию на 14:20 пострадавших не обнаружено, но есть повреждения многоквартирного сектора», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пока устанавливают окончательные последствия.

Ранее мы писали, что оккупанты ночью ударили по промышленной зоне Краматорска.

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