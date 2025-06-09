Россия и Украина провели новый обмен пленными: домой вернулись военные до 25 лет

Украина и Россия 9 июня провели еще один обмен пленными.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня стартовал обмен, который будет проходить в несколько этапов в ближайшие дни.

Среди тех, кого сейчас удаётся вернуть, — раненые и тяжелораненые, а также военнослужащие младше 25 лет.



Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, подавляющее большинство из тех, кого удалось вернуть, находились в плену с 2022 года. Среди них есть и те, кто попал в российский плен в первые дни полномасштабного вторжения.

«Процесс сложный, с множеством чувствительных нюансов. Переговоры продолжаются практически ежедневно», — отметил глава государства.

Он напомнил, что данный обмен, как и ряд предыдущих, стал результатом договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть каждого. Работа ведётся на всех уровнях», — сообщил Зеленский.

Российское Минобороны заявило, что Москва вернула первую группу военнопленных в возрасте до 25 лет. Утверждается, что Киеву передано то же число военнослужащих, однако точное количество не указано.

23-25 мая в рамках масштабного обмена пленным между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000» из российского плена вернулись 11 жителей Луганской области. Напомним, что в первый день обмена Украина вернула из плена 390 людей, во второй —307 и в третий — 303. Среди освобожденных есть и гражданские.



Ранее заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юсов прокомментировал отсутствие военнослужащих «Азова» среди освобожденных в рамках масштабного обмена 1000 на 1000.