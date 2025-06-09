В Дружковке и Константиновке временно отключили воду — ОВА

Поставка воды в Донецкой области. Фото: ГСЧС Донецкой области

С 13:00 9 июня в Дружковке, Алексеево-Дружковке и Константиновке временно прекращена подача воды. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.



Причина отключения — аварийные ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм между 3-м и 4-м подъёмами Второго Донецкого водовода.



«Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонта», — сообщил глава Донецкой ОВА.

Напомним, российские военнослужащие во второй раз атаковали Краматорск Донецкой области. Под удар попала центральная часть города.