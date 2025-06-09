В Новоалександровке дрон РФ сжёг жилой дом — Херсонская ОГА

Результат попадания БПЛА в дом. Фото: ХОГА

Днём 9 июня вражеский дрон атаковал жилой дом в селе Новоалександровка. В результате попадания дом полностью сгорел. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация, опубликовав фото с места происшествия.



«К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении ОГА.



Кроме того, за минувшие сутки в результате обстрелов Херсонской городской территориальной громады со стороны российских оккупационных войск четыре человека получили ранения.

Напомним, российские оккупационные войска заняли село Новоалександровка в Покровском районе Донецкой области.