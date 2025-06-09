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Эвакуация под КАБами: полицейские спасли шестерых мирных жителей из-под обстрелов в Константиновке

09 июня 2025, 16:51

Эвакуация под КАБами: полицейские спасли шестерых мирных жителей из-под обстрелов в Константиновке

Эвакуация под КАБами: полицейские спасли шестерых мирных жителей из-под обстрелов в Константиновке

Полицейские из Константиновки Донецкой области спасли шестерых мирных жителей, в том числе беременную женщину и ребенка.

Эвакуация проходила в момент обстрелов авиационными бомбами (КАБами) и артиллерией. Все эвакуированные уже находятся в безопасных регионах Украины, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители получили информацию о нахождении в прифронтовом городе женщины с малолетним сыном, а также ее беременной подруги. Экипаж незамедлительно выехал на место. Выяснилось, что мать с 9-летним сыном Максимом приехала в Константиновку за личными вещами.

«Оставаться не собирались — очень страшно. Дроны кружат вокруг дома», — рассказала жительница Константиновки.

Вместе с этой семьей полицейские эвакуировали их знакомых — 28-летнюю женщину и 36-летнего мужчину. Все они были доставлены в Дружковку, откуда с помощью волонтеров отправились в Днепропетровскую область.

Кроме того, в тот же день полицейские вывезли пожилую супружескую пару с окраины Константиновки — района, который регулярно подвергается вражеским обстрелам. Несмотря на удары КАБов и артиллерию во время эвакуации, полицейским удалось благополучно доставить пенсионеров в укрытие в Краматорске. В дальнейшем они направятся в Житомирскую область.

Из-за постоянной угрозы с воздуха передвигаться по Константиновке практически невозможно. Жители стараются не выходить из домов, а если и выходят — то только кратковременно и перебежками, говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, из-за постоянных обстрелов страдают и животные. Во время эвакуационного рейса под Константиновкой зоозащитники из UAnimals спасли раненого пса по кличке Мухтар.

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