В ВСУ ответили, идут ли сейчас бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей

Ситуация вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState

Российских войск сейчас нет на территории Днепропетровской области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, отвечая на вопрос о том, зашли ли оккупанты на территорию Днепропетровщины.



По его словам, если каждый раз даже опровергать – это только разгонять вброс россиян.



«Сейчас конкретно могу просто сказать: «Нет». Безусловно, нет сейчас россиян на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой областей, хотя они очень активно пытаются. Они проводили несколько ИПСО. Они уже снимали видео, где якобы устанавливают флаг где-то на границе», – отметил Трегубов.



8 июня в Минобороны России заявили, что якобы «подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС РФ вышли на западную границу Донецкой области и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области».

Напомним, что российские войска нашли слабое место на Новопавловском направлении.