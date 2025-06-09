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В ВСУ ответили, идут ли сейчас бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей

09 июня 2025, 17:39

В ВСУ ответили, идут ли сейчас бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей

Ситуация вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState Ситуация вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState

Российских войск сейчас нет на территории Днепропетровской области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, отвечая на вопрос о том, зашли ли оккупанты на территорию Днепропетровщины.

По его словам, если каждый раз даже опровергать – это только разгонять вброс россиян.

«Сейчас конкретно могу просто сказать: «Нет». Безусловно, нет сейчас россиян на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой областей, хотя они очень активно пытаются. Они проводили несколько ИПСО. Они уже снимали видео, где якобы устанавливают флаг где-то на границе», – отметил Трегубов.

8 июня в Минобороны России заявили, что якобы «подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС РФ вышли на западную границу Донецкой области и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области».

Напомним, что российские войска нашли слабое место на Новопавловском направлении.

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