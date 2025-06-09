В оккупированном Донецке мужчины устроили перестрелку

В Донецке произошла стрельба. Фото: скриншот

Во временно захваченном Донецке возле ночного клуба неизвестные мужчины устроили перестрелку. Об этом передают местные паблики.



Как отмечается, две компании мужчин отдыхали в местном клубе «Высота 180».



Очевидцы инцидента не знают точно причину ссоры. Вначале мужчины дрались, а потом кто-то достал оружие.



Как известно, пострадали трое людей. Однако они решили не дожидаться приезда «скорой помощи».

Сейчас их ищет полиция.



Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области ночью 4 июня по проспекту Независимости была слышна стрельба. Около 22:00 в подъезде одного из многоквартирных домов местные жители услышали крики и очередь из автомата.