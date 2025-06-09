ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины: их «подозревают в шпионаже для СБУ»

Задержание жителя Сватовского района на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео

В Старобельском районе Луганской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, которого оккупанты «подозревают в шпионаже для украинских спецслужб». Об этом стало известно из сообщения местного пророссийского издания «ЛИЦ» со ссылкой на так называемое «Управление ФСБ по ЛНР»



Захватчики заявили, что гражданин Украины якобы «собирал сведения военного характера в интересах СБУ».



«Установлено, что житель Старобельского района передал украинским спецслужбам данные о местах дислокации сотрудников МЧС и подразделений ВС РФ», – сказали в фейковом ведомстве.



Кроме того, ФСБ задержала жителя прифронтового Сватовского района. Его россияне также «подозревают в сборе сведений военного характера для СБУ».



«Житель Сватовского района передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации подразделений ВС РФ», – утверждают в оккупационной спецслужбе.

Напомним, что на оккупированной Луганщине «мобильные операторы» угрожают отключить номера жителям.