Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Константиновке: спасатели достали раненого мужчину

Последствия удара БПЛА по гражданскому авто в Константиновке. Фото: кадр из видео

9 июня беспилотник российских оккупантов ударил по гражданской легковой машине в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Спасатели достали раненого мужчину 1978 года рождения из автомобиля и передали его медикам.



«Внутри был мирный житель – без брони, без оружия, без шанса на защиту. Этот случай еще одно напоминание: враг прицельно бьет по мирным гражданам. Это не случайность. Это сознательная охота на украинцев», – отметили в ГСЧС.

Напомним, что полицейские спасли шестерых мирных жителей из-под обстрелов в Константиновке.