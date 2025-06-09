Армия РФ большими силами наступает за трассу «Покровск-Константиновка» – ВСУ

Ситуация вблизи трассы «Покровск-Константиновка». Фото: карта DeepState

Российская армия сейчас наступает с восточной стороны Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупанты очень большими силами и очень активно наступают за трассу «Покровск-Константиновка», которая проходит на восток от города Покровск.



«Это может дать им две возможности: первое – это возможность пытаться обходить город Покровск с восточной стороны агломерации, второе – идти на город Константиновка и окружать его с западной стороны. В принципе, любой из этих вариантов является неприятным. Какой-то из этих вариантов открывает для них оперативные возможности, поэтому нам нужно не допустить, чтобы они могли осуществить или развить такой прорыв», – рассказал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ ответили, идут ли сейчас бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей.