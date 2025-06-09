Российский суд вынес «приговор» двум бойцам «Азова»: оккупанты их «обвиняют в расстреле людей в Мариуполе»

«Осужденные» бойцы «Азова» Руслан Орлов и Артем Новиков. Фото: кадр из видео

Российский суд вынес «приговор» военнослужащим 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ – снайперу Руслану Орлову и санитару Артему Новикову. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета РФ.



Оккупанты заявили, что в апреле 2022 года Орлов и Новиков якобы «рядом с домом № 42 по улице Ломизова в Мариуполе обнаружили троих мужчин, не участвовавших в вооруженном конфликте».



«Полагая, что эти люди занимают пророссийскую позицию, фигуранты, исполняя незаконный приказ вышестоящего командования, произвели из имеющегося огнестрельного оружия множественные выстрелы. Трое мужчин были смертельно ранены», – сказали в Следкоме.



Суд «назначил» наказание Орлову в виде лишения свободы сроком на 26 лет, а Новикову – на 24 года. Отбывать срок военнопленные будут в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины, их «подозревают в шпионаже для СБУ».