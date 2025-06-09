Израиль передал Украине системы ПВО Patriot: посол рассказал, о каких комплексах идет речь

Системы ПВО Patriot. Фото: Raytheon

Системы ПВО Patriot, которые Израиль когда-то получил от США, теперь находятся в Украине. Об этом в интервью Маричке Довбенко сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



По его словам, речь идет о системах, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х.



«Мы согласились передать их Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане – это не так», – отметил посол.

Напомним, что ЗРК Patriot сбили все четыре российские ракеты «Кинжал» во время атаки 9 июня.