Россия принудительно бросает на штурмы «сотрудников военной комендатуры ЛНР» – «АТЕШ»

В оккупированном Луганске зафиксировали случаи, когда «сотрудникам военной комендатуры ЛНР» начали принудительно присваивать статус «штурмовиков» и отправлять на передовую. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ» со ссылкой на своих агентов.



Причина – острая нехватка живой силы на фронте.



«Без подготовки, без выбора – людей из тыла бросают в зону боевых действий. Это еще одно свидетельство кадрового и морального кризиса в армии РФ и ее марионеточных структурах. «АТЕШ» продолжает фиксировать факты принудительной мобилизации и хаотичной переброски личного состава», – отметили в «АТЕШ».

Напомним, что в оккупированном городе Северскодонецк на Луганщине жители жалуются на работу общественного транспорта.