Зеленский назвал направления, где сейчас идут наиболее жесткие бои на фронте

Украинские военнослужащие. Фото: 158-я механизированная бригада ВСУ

Наиболее жесткие и интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, в районах Курской операции и в приграничье Сумской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, везде российская тактика одна – они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить.



«Но этот их потенциал все же не бесконечен. Поэтому определенный уровень российских потерь и наша активность должны сдержать и сдерживать российское продвижение. Каждое наше подразделение, успешно выполняющее задачи на своем направлении, бережет все государство», – заявил Зеленский.

Напомним, что армия РФ большими силами наступает за трассу «Покровск-Константиновка».