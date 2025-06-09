Третий удар по Краматорску: в городе повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

9 июня в 15:56 российский беспилотник «Молния-2» с осколочно-фугасной боевой частью ударил по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Беспилотник попал в крону дерева во дворе многоквартирного дома. В результате взрыва пострадали две женщины. У обоих острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались.



Взрывной волной повреждены окна и балконы трех многоэтажек и шесть автомобилей.

Напомним, что это был уже третий удар по Краматорску за 9 июня.