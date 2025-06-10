Ночная атака дронами на Киев: разрушения и пострадавшие

Результат ночной атаки РФ на Киев. Фото: кадр из видео

В ночь на 10 июня российские беспилотники атаковали Киев. По информации официального Telegram-канала Киевской городской военной администрации, на 03:25 зафиксированы разрушения и возгорания в нескольких районах столицы.



В Дарницком районе произошли пожары в нежилом здании и в жилом доме, разрушен жилой дом, частично разрушены постройки в нежилой зоне, повреждены гаражи, горят складские помещения и лесополоса. Также зафиксировано падение обломков дрона в зеленой зоне.



В Оболонском районе повреждены два этажа жилого дома, возник пожар в офисном здании, обломки дронов упали на открытой местности, разрушен жилой дом.



В Голосеевском районе обломки дрона упали на территорию нежилого здания. В Деснянском районе в результате падения частей сбитого дрона загорелся автомобиль.



В Шевченковском районе возник пожар в жилом доме, поврежден еще один дом по другому адресу. В Подольском районе зафиксированы повреждения нежилых помещений.



По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки пострадали четверо человек. Все они были госпитализированы. Информация продолжает поступать.