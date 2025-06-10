Потери армии РФ в войне против Украины приближаются к миллиону — Генштаб

САУ Сил обороны. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 10 июня общие боевые потери личного состава российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 998 тысяч человек. За сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 960 оккупантов.



Кроме того, за прошедшие сутки было уничтожено 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня.



ВСУ также сбили 239 беспилотников оперативно-тактического уровня, 15 крылатых ракет, 2 самолета и уничтожили 107 единиц автомобильной техники и топливных цистерн и еще одну единицу специальной техники.

Общие потери российской армии в технике сейчас составляют: 10 919 танков, 22 768 бронемашин, 28 982 артсистемы, 1 412 РСЗО и 1 183 средства ПВО. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили по Украине 3 330 крылатых ракет.