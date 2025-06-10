Удар по Одессе: цели — роддом и станция скорой помощи

Ночью, 10 июня 2025 года, Одесса подверглась массированной атаке беспилотников. В результате удара один человек погиб, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе родильное отделение, станция экстренной медицинской помощи и жилые дома.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.



Попадание в роддом

Один из дронов ударил по административной части родильного дома. Благодаря оперативной эвакуации пациентов и медицинского персонала, никто не пострадал. «Факт удара по медицинскому учреждению, где рождаются дети, поражают своей жестокостью», — отметил Труханов.

ФОТО: Последствия удара по медицинскому учреждению. Источник: t.me/truonline

Погибшие и пострадавшие

В результате попадания в жилой дом в центре Одессы погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, не менее четырех человек получили ранения.



Также было разрушено административное здание станции неотложной медицинской помощи. Повреждены автомобили скорой помощи, обошлось без пострадавших среди сотрудников.

ФОТО: Эвакуация пострадавших. Источник: t.me/truonline

Оценка ущерба

По словам главы Одесской областной военной администрации, в городе зафиксированы значительные разрушения, их масштаб оценивают восемь профильных служб. Все чрезвычайные службы продолжают работать на местах, устраняя последствия атаки и оказывая необходимую помощь пострадавшим.



Атака вызвала серьезные последствия для системы здравоохранения и жилого фонда. Людям, чье жилье пострадало, предлагают временное размещение, сообщил Труханов.

Напомним, ночью, 10 июня, под удар российских беспилотников попал Киев. В нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и возгорания. Госпитализированы четверо человек.