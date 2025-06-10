Партизаны уничтожили авто с РЭБ операторов дронов РФ в Мелитополе

Движение сопротивления «АТЕШ» сообщает об уничтожении автомобиля российских операторов дронов в Мелитополе. По информации Telegram-канала организации, бойцы провели успешную операцию в тылу противника.



Агенты «АТЕШ» сожгли «УАЗ Патриот» с мобильной системой радиоэлектронной борьбы, принадлежавший операторам БПЛА из 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил РФ. Машина использовалась для скрытого передвижения и выполнения тактических задач на юге Украины.



По данным движения, операция готовилась в течение длительного времени. Разведка установила место стоянки транспорта, изучила поведение экипажа и выбрала момент, когда автомобиль остался без охраны. Для уничтожения цели использовали зажигательную смесь, которая полностью охватила авто за считанные секунды.



По оценке «АТЕШ», ликвидация этого транспорта стала серьёзным ударом по логистике и возможностям подразделения, особенно в условиях дефицита техники у российской армии. Сопротивление на юге Украины продолжается и, по словам представителей движения, с каждым днём становится всё активнее.

Напомним, в оккупированном Луганске зафиксировали случаи, когда «сотрудникам военной комендатуры ЛНР» начали принудительно присваивать статус «штурмовиков» и отправлять на передовую.