ВСУ ударили по логистике РФ в Сумской области авиабомбами

Украинские истребители МиГ-29 нанесли высокоточные удары управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по логистическим объектам российской армии в Сумской области. Об этом сообщили военные летчики в блоге «Соняшник».
«Пока наш "сосед" дезориентирован "неизвестным" средством против своих самолетов и старается не приближаться, мы, не теряя времени, уничтожаем всё российское — независимо от того, двигалось оно или нет», — говорится в сообщении пилотов.
За два дня авиация ВСУ уничтожила:
Лётчики отмечают, что такие удары нарушают координацию и снабжение российских войск, снижая их боевые возможности на направлении.
Ранее экипаж истребителя МиГ-29 Вооружённых сил Украины уничтожил на юге страны место сосредоточения живой силы и боекомплекта российских войск.
Напомним, в Генштабе ВСУ вчера подтвердили предварительную информацию о поражении двух единиц авиационной техники РФ (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).
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