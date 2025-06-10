ВСУ ударили по логистике РФ в Сумской области авиабомбами

Удар МиГ-29 по мосту. Фото: кадр из видео

Украинские истребители МиГ-29 нанесли высокоточные удары управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по логистическим объектам российской армии в Сумской области. Об этом сообщили военные летчики в блоге «Соняшник».



«Пока наш "сосед" дезориентирован "неизвестным" средством против своих самолетов и старается не приближаться, мы, не теряя времени, уничтожаем всё российское — независимо от того, двигалось оно или нет», — говорится в сообщении пилотов.

За два дня авиация ВСУ уничтожила:

мосты и понтонные переправы;

четыре пункта управления БПЛА;

два командных пункта;

средства связи и плавсредства;

значительное количество живой силы противника.

Лётчики отмечают, что такие удары нарушают координацию и снабжение российских войск, снижая их боевые возможности на направлении.

Ранее экипаж истребителя МиГ-29 Вооружённых сил Украины уничтожил на юге страны место сосредоточения живой силы и боекомплекта российских войск.



Напомним, в Генштабе ВСУ вчера подтвердили предварительную информацию о поражении двух единиц авиационной техники РФ (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).