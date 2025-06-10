Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо

Татарстан 10 июня 2025 года атаковали дроны. Взрывы слышали в Нижнекамске и Елабуге.



Взрывы прогремели в Закамье — в районах Нижнекамска и Елабуги. Воздушное пространство над регионом остается закрытым, опасность атаки БПЛА официально не снята. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.



Мэр Елабуги подтвердил, что сегодня утром над городом был сбит беспилотник. По словам очевидцев, было сбито несколько дронов, взрывы слышались со стороны леса. Предположительно, использовались дроны-камикадзе типов «Лютый» и «Бобер».

Жители Нижнекамска также сообщают о взрывах, которые были слышны в небе над городом. Поступают сообщения от подписчиков о том, что закрыт въезд в промышленную зону, на заводы попасть невозможно. Также наблюдаются проблемы со связью — предположительно, из-за работы «глушилок». Стрельба, по словам очевидцев, слышалась около 5 утра.



Минобороны РФ уточнило: над Татарстаном сбиты четыре беспилотника, всего российские системы ПВО за сутки уничтожили 102 дрона. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Санкт-Петербурга (Пулково), сообщает ASTRA.

Напомним, в ночь на 9 июня один из беспилотников атаковал стратегический объект в Чувашии. Там выпускают антенну «Комета», которая является эффективным изделием в противодействии средствам РЭБ. После удара работа предприятия была приостановлена..