Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо

10 июня 2025, 09:43

Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо

Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо

Татарстан 10 июня 2025 года атаковали дроны. Взрывы слышали в Нижнекамске и Елабуге.

Взрывы прогремели в Закамье — в районах Нижнекамска и Елабуги. Воздушное пространство над регионом остается закрытым, опасность атаки БПЛА официально не снята. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Мэр Елабуги подтвердил, что сегодня утром над городом был сбит беспилотник. По словам очевидцев, было сбито несколько дронов, взрывы слышались со стороны леса. Предположительно, использовались дроны-камикадзе типов «Лютый» и «Бобер».

Жители Нижнекамска также сообщают о взрывах, которые были слышны в небе над городом. Поступают сообщения от подписчиков о том, что закрыт въезд в промышленную зону, на заводы попасть невозможно. Также наблюдаются проблемы со связью — предположительно, из-за работы «глушилок». Стрельба, по словам очевидцев, слышалась около 5 утра.

Минобороны РФ уточнило: над Татарстаном сбиты четыре беспилотника, всего российские системы ПВО за сутки уничтожили 102 дрона. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Санкт-Петербурга (Пулково), сообщает ASTRA.

Напомним, в ночь на 9 июня один из беспилотников атаковал стратегический объект в Чувашии. Там выпускают антенну «Комета», которая является эффективным изделием в противодействии средствам РЭБ. После удара работа предприятия была приостановлена..

ТЕГИ

Места
Рф Татарстан Елабуга Закамье Нижнекамск
Прочее
бпла
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:58
Партизаны уничтожили авто с РЭБ операторов дронов РФ в Мелитополе
21:50
Россия принудительно бросает на штурмы «сотрудников военной комендатуры ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В оккупированном Северскодонецке жители жалуются на работу общественного транспорта: в ОВА назвали причины
18:22
ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины: их «подозревают в шпионаже для СБУ»
17:42
В оккупированном Донецке мужчины устроили перестрелку
16:44
До 2027 года без главного моста: оккупированный Донецк готовится к долгой реконструкции
15:55
На захваченном Донбассе под флагом России милитаризировали не менее десяти тысяч детей
14:24
В Геническе усилились обыски и давление на граждан — Жовта Стрічка
12:45
На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
16:03
В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании
12:59
Оккупанты на Донетчине хотят проверять чиновников на полиграфе
09:13
На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе
17:57
РФ открыла военный центр в корпусе ВНУ им. Даля в Луганске
17:11
Жителей оккупированной Луганщины, которые живут в аварийных домах, хотят расселить за пять лет
14:54
Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост
12:45
Паника на Кинбурнской косе: солдаты РФ стреляют друг в друга
11:44
На оккупированной Луганщине «мобильные операторы» угрожают отключить номера жителям: в ОВА объяснили, с чем это связано
17:05
Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу
все новости
09:59
Россия атаковала более 300 ракетами и дронами: ПВО сбила 284 цели
09:43
Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо
09:39
ВСУ ударили по логистике РФ в Сумской области авиабомбами
08:58
Партизаны уничтожили авто с РЭБ операторов дронов РФ в Мелитополе
08:32
Удар по Одессе: цели — роддом и станция скорой помощи
07:57
Потери армии РФ в войне против Украины приближаются к миллиону — Генштаб
07:27
Ночная атака дронами на Киев: разрушения и пострадавшие
22:51
Третий удар по Краматорску: в городе повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
22:13
Зеленский назвал направления, где сейчас идут наиболее жесткие бои на фронте
21:50
Россия принудительно бросает на штурмы «сотрудников военной комендатуры ЛНР» – «АТЕШ»
21:29
Израиль передал Украине системы ПВО Patriot: посол рассказал, о каких комплексах идет речь
21:04
Российский суд вынес «приговор» двум бойцам «Азова»: оккупанты их «обвиняют в расстреле людей в Мариуполе»
20:20
В оккупированном Северскодонецке жители жалуются на работу общественного транспорта: в ОВА назвали причины
19:17
Армия РФ большими силами наступает за трассу «Покровск-Константиновка» – ВСУ
18:47
Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Константиновке: спасатели достали раненого мужчину
18:22
ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины: их «подозревают в шпионаже для СБУ»
17:42
В оккупированном Донецке мужчины устроили перестрелку
17:39
В ВСУ ответили, идут ли сейчас бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей
17:03
Россияне третий раз за день атаковали Краматорск: в администрации показали последствия
16:51
Эвакуация под КАБами: полицейские спасли шестерых мирных жителей из-под обстрелов в Константиновке
все новости
ВИДЕО
Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо
10 июня, 09:43
Удар МиГ-29 по мосту. Фото: кадр из видео ВСУ ударили по логистике РФ в Сумской области авиабомбами
10 июня, 09:39
Удар по Одессе: цели — роддом и станция скорой помощи Удар по Одессе: цели — роддом и станция скорой помощи
10 июня, 08:32
Результат ночной атаки РФ на Киев. Фото: кадр из видео Ночная атака дронами на Киев: разрушения и пострадавшие
10 июня, 07:27
Украинские военнослужащие. Фото: 158-я механизированная бригада ВСУ Зеленский назвал направления, где сейчас идут наиболее жесткие бои на фронте
09 июня, 22:13
«Осужденные» бойцы «Азова» Руслан Орлов и Артем Новиков. Фото: кадр из видео Российский суд вынес «приговор» двум бойцам «Азова»: оккупанты их «обвиняют в расстреле людей в Мариуполе»
09 июня, 21:04

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор