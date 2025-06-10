Большинство украинцев до сих пор против территориальных уступок — опрос КМИС

Последний опрос украинцев. Фото: ИИ

По состоянию на июнь 2025 года большинство украинцев (52%) остаются категорически против территориальных уступок ради скорейшего мира, даже несмотря на риски более длительной войны. Такие результаты всеукраинского опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Динамика от 2022 до июня 2025 года

По сравнению с февралем, ситуация существенно не изменилась: тогда таких было 50%. В то же время готовых согласиться на территориальные потери — 38%, еще 10% не определились. КМИС также исследовал, как разная формулировка влияет на ответы.



Так, 78% выступают против передачи России неоккупированных территорий, а 68% — против официального признания оккупации. В то же время де-факто признание оккупации без юридического оформления готовы принять 43%.

Эксперимент с различными формулировками

Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года методом телефонных интервью. Участие приняли 2004 респондента с подконтрольной Украине территории.

Напомним, согласно данным исследования КМИС, 57% украинцев доверяют действующему президенту.