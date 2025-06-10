Луганские пограничники нанесли ощутимые потери оккупантам — Харченко

Луганские пограничники подразделения «Помста» за прошедшую неделю ликвидировали 109 оккупантов, еще одного захватили в плен. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



Бойцы нанесли 695 огневых ударов по местам размещения захватчиков. Речь идет о Краматорском, Северском, Купянском направлениях, а также районе Серебрянского лесничества.



В результате операций были ликвидированы 109 военнослужащих РФ, 53 — ранены, один — взят в плен.

Источник: t.me/luganska_oda

Среди уничтоженной и поврежденной техники врага — восемь артиллерийских орудий, реактивная система залпового огня, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три бронированных боевых автомобиля, а также 108 единиц военного транспорта.

Также уничтожены 25 электронных средств связи, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, наземный роботизированный комплекс, два склада с боеприпасами и девять складов с горюче-смазочными материалами. Кроме того, были обезврежены 43 вражеских беспилотника, говорится в сообщении Луганской ОВА.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что потери оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения приближаются к миллиону.