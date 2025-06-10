Захватчики за сутки несколько раз ударили по Покровской громаде: погиб мужчина

Город Покровск в понедельник, 9 июня, попал под обстрел. Известно о гибели мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Примерно в 11:00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел западной части Покровска, в результате обстрела погиб гражданский мужчина 1984 года рождения», — говорится в сообщении.



Также россияне разрушили жилой дом.



Кроме того, армия РФ атаковала еще раз Покровск, город Родинское и село Гришино.



В 10:00 зафиксирована атака FPV-дрона вблизи Покровска на автодороге Т-0515. В результате обстрела пострадал один гражданский человек.



Около 11:00 вражеский FPV-дрон попал в многоэтажку в центральной части города Родинское. В результате обстрела повреждены крыша и окна здания. Информация о пострадавших не поступала;



Поступила информация, что 8 июня враг дважды атаковал с. Гришино, в результате чего разрушены два частных дома и пожаром уничтожено гражданское авто. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупанты за прошедшие сутки, 9 июня, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов повреждены жилые дом.