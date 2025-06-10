Россияне продвинулись возле Яблоновки и Малиновки — DeepState

Карта DeepState: продвижение оккупантов у границы Сумской области, июнь 2025 года.

Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи Яблоновки, Юнаковки и Малиновки. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



Военное руководство пока не предоставляет детального анализа наступления россиян на Сумщине, однако отмечается, что на Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 38 атак российских войск.

Продвижение ВС РФ

На карте продвижения армии РФ в направлении Сумской области видно пять указателей, свидетельствующих о расширении наступления на этом участке фронта. Также зафиксировано продвижение оккупантов в районе Яблоновки и Юнаковки.



Кроме того, есть небольшое продвижение войск РФ в районе Малиновки в Запорожской области. Однако, по данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны успешно отбили три попытки противника продвинуться на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.

Продвижение войск РФ в районе Малиновки

Ранее российские оккупационные войска заняли село Новоалександровка в Покровском районе Донецкой области.