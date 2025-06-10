DeepState: ВС РФ не оставляют попыток прорваться в Днепропетровскую область

На рубежах Днепропетровщины идут ежедневные бои — подтверждают военные Сил обороны.



Российские подразделения продвинулись на нескольких участках около границы с Днепропетровской областью. «Враг не оставляет попыток зайти на территорию Сичеславщины», — сообщают аналитики DeepState.

В последние дни появляется все больше кадров, фиксирующих попытки противника прорваться на территорию Днепропетровской области. По словам подразделений, которые держат оборону в этом направлении, российские войска атакуют ежедневно. Против них наносятся удары как на этапах выдвижения, так и во время штурмов, говорится в сообщении OSINT-проекта Deep State.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия наступает с восточной стороны Покровско-Мирноградской агломерации.