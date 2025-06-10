Четвертый раз за сутки: РФ поздно вечером 9 июня обстреляла окрестности Краматорска

Стало известно, что российская армия вечером 9 июня, обстреляла окрестности Краматорска Донецкой области. Это был четвертый удар за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
Как отмечается, примерно в 22:30 россияне ударили по одному из отдаленных поселков Краматорской громады.
В результате атаки повреждено остекления многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.
Специалисты устанавливают тип вооружение, которым был нанесен удар.
Ранее мы писали, что россияне 9 июня дважды атаковали Краматорск. Впервые они ударили по промзоне ночью, а во второй раз под удар попала центральная часть.
Кроме того, в 15:56 российский беспилотник «Молния-2» с осколочно-фугасной боевой частью ударил по городу Краматорск. Это был третий удар.
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