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Четвертый раз за сутки: РФ поздно вечером 9 июня обстреляла окрестности Краматорска

10 июня 2025, 12:17

Четвертый раз за сутки: РФ поздно вечером 9 июня обстреляла окрестности Краматорска

Стало известно, что российская армия вечером 9 июня, обстреляла окрестности Краматорска Донецкой области. Это был четвертый удар за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

Как отмечается, примерно в 22:30 россияне ударили по одному из отдаленных поселков Краматорской громады.

В результате атаки повреждено остекления многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.

Специалисты устанавливают тип вооружение, которым был нанесен удар. 

Ранее мы писали, что россияне 9 июня дважды атаковали Краматорск. Впервые они ударили по промзоне ночью, а во второй раз под удар попала центральная часть.

Кроме того, в 15:56 российский беспилотник «Молния-2» с осколочно-фугасной боевой частью ударил по городу Краматорск. Это был третий удар

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