Четвертый раз за сутки: РФ поздно вечером 9 июня обстреляла окрестности Краматорска

Стало известно, что российская армия вечером 9 июня, обстреляла окрестности Краматорска Донецкой области. Это был четвертый удар за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, примерно в 22:30 россияне ударили по одному из отдаленных поселков Краматорской громады.



В результате атаки повреждено остекления многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.



Специалисты устанавливают тип вооружение, которым был нанесен удар.



Ранее мы писали, что россияне 9 июня дважды атаковали Краматорск. Впервые они ударили по промзоне ночью, а во второй раз под удар попала центральная часть.



Кроме того, в 15:56 российский беспилотник «Молния-2» с осколочно-фугасной боевой частью ударил по городу Краматорск. Это был третий удар.