Ракетный удар по культурному наследию: пострадали Софийский собор и киностудия в Одессе

В результате ракетного удара 10 июня Россия нанесла ущерб объектам культурного наследия и инфраструктуре Украины.



В Киеве взрывная волна повредила оштукатуренный карниз центральной апсиды восточного фасада архитектурного памятника XI века — Софийского собора, который включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.



«Любые вибрационные нагрузки, вызванные взрывами, могут представлять угрозу для целостности конструкций памятника, который постоянно находится в зоне повышенного риска из-за регулярных массированных атак врага на столицу Украины», — рассказали в ведомстве.



Удар также пришелся по Одесской киностудии — одному из старейших центров кинематографии в Европе и символу украинского кино. Повреждены производственные корпуса, склады с костюмами и реквизитом, исторические декорации и технический автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к национальному фильму «Довженко», посвященному выдающемуся украинскому режиссеру, говорится в сообщении МКСК.

Напомним, ранее сообщалось, что на второй год полномасштабного вторжения в Донецкой области было повреждено или разрушено более 300 культурных объектов.