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Славянская ТЭС возобновила производство электроэнергии

10 июня 2025, 13:19

Славянская ТЭС возобновила производство электроэнергии

Славянская ТЭС возобновила производство электроэнергии. Фото: Википедия Славянская ТЭС возобновила производство электроэнергии. Фото: Википедия

Славянская тепловая электростанция (ТЭС), которая является структурным подразделением ПАО «Донбассэнерго», возобновила производство электроэнергии.

«Структурная единица публичного акционерного общества «Донбассэнерго» «Славянская тепловая электрическая станция» возобновила генерацию электрической энергии», — говорится в сообщении.

Отметим, что с начала отопительного сезона 2024-2025 Славянская теплоэлектростанция ПАО «Донбассэнерго» проработала лишь 55 дней, прежде чем российский обстрел 25 декабря вывел ее.

«У нас осталась только одна станция. Она проработала 55 суток, до массированной атаки 25 декабря, после которой потеряла основное оборудование», — член правления компании Олег Ларионов на брифинге в министерстве энергетики Украины.

По его словам, до этой даты ТЭС подверглась пяти обстрелам, и после каждого удавалось восстановить подачу электроэнергии в течение 4–7 суток. Но ущерб, нанесенный в Рождество, оказался критическим.

По данным министерства энергетики, за три года полномасштабной войны Россия повредила более 63 тысяч объектов энергетической инфраструктуры. Только в 2024 году Украина потеряла 10 ГВт генерирующих мощностей. С 17 ноября по март 2025 года произошло девять массированных атак на энергосистему, наиболее разрушительная — 13 марта, когда РФ применила 300 средств поражения. Подобный удар был нанесен и 25 декабря.

 

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