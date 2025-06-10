В Днепропетровской области выявлена ​​переплата почти 10 млн грн при закупке кроватей для военных.



Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ сообщили о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления. Он согласовал закупку 5 тысяч кроватей по завышенным ценам.



Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в 2023 году управление провело тендер на приобретение кроватей для воинских частей, дислоцирующихся на территории области. Победителем торгов стала киевская компания, которая получила из государственного бюджета 28 млн грн за поставку.



Однако бюджетно-экономическая экспертиза установила, что рыночная стоимость партии кроватей составляет около 18 млн грн, что свидетельствует о завышении цены более чем на 30%. Таким образом, переплата бюджета превысила 9,5 млн грн.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении (незаконное обогащение) бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ.