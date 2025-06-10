Гуляйполе под обстрелами — как живет город в 6 км от фронта

Гуляйполе Запорожской области находится всего в 6 километрах от линии фронта, и с начала полномасштабного вторжения переживает тяжелые испытания.



До российской агрессии здесь проживало около 15 тысяч человек, сейчас осталось около 1200 жителей. Город без электричества, воды, газа и связи, а постоянные обстрелы российской армии привели к разрушению большинства зданий и культурных памятников.

Дети из города полностью эвакуированы, но более тысячи взрослых продолжают жить в условиях войны, выживая благодаря гуманитарной помощи и единственному в городе пункту несокрушимости. Этот пункт обеспечивает подачу питьевой воды, тепло, электроснабжение, горячую пищу и зарядку гаджетов.

Жительница города Елена рассказывает: «С 22-го года вот как отключили свет, воду, газ, связь чуть позже… Ну, приспособились — живем. Вернее, это как, это не жизнь, конечно, в таком понимании, ну мы уже так и живем».

Ее дочь Наталья добавила: «А приспособились мы. Вот месяц почти не стреляют, и уже настораживаешься — что-то здесь не так. Уже настолько привык к войне, что ты уже не доверяешь этой тишине».

Для питья жители используют дождевую воду, которую кипятят.

«Благо дождь прошел. В том году было труднее — жарко было. Воды дождевой нет. У меня в колодце вода плохая — на хозяйственные нужды. А на питьевую брали дождевую. Ну а куда деваться? Перекипятили и пьем. Ну а что делать?», — говорит Елена.



Пункт несокрушимости открылся на второй год войны и стал спасением для многих.

«Здесь сторож есть. Людей впускает, кому нужно. Бывают такие ситуации, что у кого-то пострадал дом или еще что-то. Люди приходят переночевать пока до утра. Что есть у нас: у нас здесь есть стирка, кофе, горячий обед. Люди могут постираться, покупаться — душевые работают», — отметил управляющий пунктом Сергей Деревянко.

Волонтеры, в том числе из Германии, регулярно оказывают гуманитарную помощь, в том числе стиральными порошками, консервами и кормами для бездомных животных.



Недавно был передан внешний генератор мощностью 30 кВт, который обеспечивает работу Пункта несокрушимости и водоснабжения. Коммунальные службы также продолжают работать.

«Как, конечно, обстрелов нет, мы работаем каждый день. Но всякое бывает. Бывало, что косили и прилеты рядом — бубух! бубух! И уже слышишь, что выключаешь, прячешься. Ну всякое бывает», — рассказывает работник Николай.

В городе много брошенных животных, за которыми ухаживают местные жители и волонтеры.

«Еще с начала войны я кормлю кошек. У нас только в этом районе было до сорока штук. Ну а тогда же, вы сами поняли, что были прилеты, и их очень много погибло… Они уже здесь, у нас, как члены семьи», — говорит Людмила, жительница Гуляйполя.



Глава Гуляйпольской военной администрации Сергей Ярмак сообщил, что в более отдаленных селах еще остаются дети, но власти активно проводят эвакуацию. Есть договоренность с Ивано-Франковском о приеме семьи с детьми.



В последние дни ситуация осложнилась из-за авиаударов и ударов боевыми дронами, в результате чего в регионе погибли пятеро местных жителей, включая детей.

Напомним, ранее вышел эксклюзивный репортаж о Степногорске в Запорожской области. О том, как живет город в 5 км от линии фронта, можно посмотреть по ссылке.