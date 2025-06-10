Появилось видео первых минут после удара «Шахеда» по Киеву

Первые минуты после атаки БПЛА. Фото: кадр из видео

Патрульная полиция Киева опубликовала видео момента удара дрона-камикадзе «Шахед» и первых минут после атаки.







Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, Киев подвергся массированной комбинированной атаке с применением дронов и ракет, которая длилась более пяти часов.



«Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели всё это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей, помогали тушить пожары и обеспечивали проезд спецтранспорта», — отметил Билошицкий.



В результате атаки погибла женщина, есть раненые, повреждены жилые дома, нежилые здания и автомобили. Власти в очередной раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку это реально спасает жизни.

Напомним, в ночь на 10 июня российские беспилотники атаковали Киев. По информации Киевской городской военной администрации были зафиксированы разрушения и возгорания в нескольких районах столицы.