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Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию

10 июня 2025, 17:09

Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию

Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию

Российские власти продолжают политику ассимиляции украинских детей на временно оккупированных территориях. Их вывозят в Россию на так называемые «университетские смены». Об этом в Telegram-канале сообщил Центр национального сопротивления.

Оккупационная администрация организовала отправку более сотни выпускников и старшеклассников из оккупированных школ в российские вузы. Там детям обещают льготы, согласно которым они могут поступить в вуз без сдачи вступительных экзаменов.

По словам оккупантов, темой «университетских смен» станет «Вторая мировая война». Однако, как отмечается, последние 25 лет тематика всех пропагандистских мероприятий в России остается неизменной.

«Россия — единственная страна в мире, которая обещает населению в будущем возвращение к прошлому, чтобы местные не думали о настоящем», — подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на захваченном Донбассе милитаризировали более 10 тысяч детей.

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