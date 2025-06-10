Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию

Российские власти продолжают политику ассимиляции украинских детей на временно оккупированных территориях. Их вывозят в Россию на так называемые «университетские смены». Об этом в Telegram-канале сообщил Центр национального сопротивления.



Оккупационная администрация организовала отправку более сотни выпускников и старшеклассников из оккупированных школ в российские вузы. Там детям обещают льготы, согласно которым они могут поступить в вуз без сдачи вступительных экзаменов.



По словам оккупантов, темой «университетских смен» станет «Вторая мировая война». Однако, как отмечается, последние 25 лет тематика всех пропагандистских мероприятий в России остается неизменной.



«Россия — единственная страна в мире, которая обещает населению в будущем возвращение к прошлому, чтобы местные не думали о настоящем», — подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на захваченном Донбассе милитаризировали более 10 тысяч детей.