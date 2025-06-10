РФ активно наступает на границе Днепропетровской и Донецкой областей

Россияне не контролируют Днепропетровщину. Фото: DeepState

Российские военные активно наступают от Троицкого и Орехового (Покровский район Донецкой области) в направлении Новопавловки (село в Межевском районе Днепропетровской области). Об этом сообщил соучредитель аналитического ресурса «DeepState» Руслан Микула в прямом эфире «Суспільне. Студия».



У армии РФ есть в планах выйти на административную границу Днепропетровщины.



«Уже растет количество кадров в социальных сетях, где противник фиксируется по админгранице Днепропетровской и Донецкой области, но по нашей информации, Силы обороны наносят поражение противнику когда он осуществляет выдвижение, и когда осуществляет штурмовые действия в этих лесополосах. Поэтому пока говорить, что враг контролирует какую-то часть Днепропетровской области, мы не можем», — отметил он.



Напомним, украинские военные отмечают, что на рубежах Днепропетровщины идут ежедневные бои. Подразделения продвинулись на нескольких участках около границы с регионом.