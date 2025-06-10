Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военными: среди них есть защитники Мариуполя

Освобожденные из плена украинские военные. Фото: ОПУ

10 июня Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.



«Это важный гуманитарный акт. Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта», – рассказал президент.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что подавляющее большинство освобожденных военных попало в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.



В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет.



Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.



Все освобожденные сегодня военнослужащие имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.



Освобожденных из плена доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направят на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Военнослужащих обеспечат необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за нахождение в плену.



«Большой обмен пленными продолжается. По соображениям безопасности операции точное количество освобожденных людей объявят после завершения процесса обмена. В ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников», – отметили в Координационном штабе.

Напомним, что 9 июня Украины и Россия провели обмен пленными солдатами до 25 лет.