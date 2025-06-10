Из Донетчины эвакуировали более 60 человек — Филашкин

В Донецкой области продолжается эвакуация людей. Фото: Вадим Филашкин

За неделю 64 жителя выехали из Донецкой области, среди них — 17 несовершеннолетних и 12 маломобильных. Донетчан расселили в Киеве, Черновицкой, Винницкой, Львовской и Закарпатской областях. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В транзитном пункте люди получили горячее питание, гуманитарную и психологическую помощь и были зарегистрированы на денежную выплату — 10 800 грн на человека», — отметил он.





По словам Филашкина, эвакуация состоялась при поддержке АО «Укрзализныця», БО «Координационный гуманитарный центр», «Восток СОС», «Спасем Украину», «Ангелы Спасения», ОО «Пролиска» и принимающих регионов.



С начала 2025 года были эвакуированы 856 человек, среди них — 152 ребенка.



Ранее мы писали, что полицейские из Константиновки Донецкой области спасли шестерых мирных жителей, в том числе беременную женщину и ребенка.