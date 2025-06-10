Из Донетчины эвакуировали более 60 человек — Филашкин

За неделю 64 жителя выехали из Донецкой области, среди них — 17 несовершеннолетних и 12 маломобильных. Донетчан расселили в Киеве, Черновицкой, Винницкой, Львовской и Закарпатской областях. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«В транзитном пункте люди получили горячее питание, гуманитарную и психологическую помощь и были зарегистрированы на денежную выплату — 10 800 грн на человека», — отметил он.
По словам Филашкина, эвакуация состоялась при поддержке АО «Укрзализныця», БО «Координационный гуманитарный центр», «Восток СОС», «Спасем Украину», «Ангелы Спасения», ОО «Пролиска» и принимающих регионов.
С начала 2025 года были эвакуированы 856 человек, среди них — 152 ребенка.
Ранее мы писали, что полицейские из Константиновки Донецкой области спасли шестерых мирных жителей, в том числе беременную женщину и ребенка.
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