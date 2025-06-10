Армия РФ обстреляла поселок под Святогорском: возникли масштабные пожары, есть погибшая и раненые

Последствия обстрела поселка Яровая на Донетчине. Фото: ГСЧС

9 июня российская армия ударила по поселку Яровая Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелись два дома, пять хозяйственных построек, сухая растительность и лесная подстилка. Спасатели потушили пожары в жилой застройке на площади 414 квадратных метров, а также возгорание лесной подстилки на площади 13 гектар и одного гектара сухостоя.



В результате обстрела погиб один человек, еще два – получили ранения.



Начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко в комментарии «Новостям Донбасса» рассказал, что погибла женщина 1980 года рождения.



«Ранены мужчины 1955 и 1969 годов рождения», – отметил Дяченко.

Напомним, что 9 июня российский дрон атаковал гражданский автомобиль в городе Константиновка на Донетчине. Спасатели достали раненого мужчину.