Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ атаковала Киев дронами со шрапнелью — что это значит для мирных жителей

10 июня 2025, 18:42

РФ атаковала Киев дронами со шрапнелью — что это значит для мирных жителей

Киев атаковали дронами со шрапнелью. Фото: ГСЧС Киев атаковали дронами со шрапнелью. Фото: ГСЧС

Российская армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев, в частности были применены беспилотники типа «Шахед» со шрапнелью (разрывной артиллерийский снаряд, начиненный круглыми пулями). Главная задача этих дронов — наносить максимальный вред и поражения людям. Об этом сообщил военный эксперт Иван Тимочко в телефонном разговоре «Новостям Донбасса».

«Даже если человек не умирает, это приводит к травмам, разрывам костей, органов, ужасным шрамам и так далее. Потому что очень сложно вытащить метал из тела. Это не гуманное применение оружия. Это нарушение каких-либо конвенций, и сознательная российская тактика против гражданского населения Украины», — отметил он.

Эксперт предупредил, ни при каких обстоятельствах нельзя брать в руки такие «трофеи», это может привести к страшным последствиям.

Тимочко порекомендовал украинцам спускаться в укрытия во время воздушных тревог, кроме того, находиться на улице или у окна во время воздушной тревоги — крайне небезопасно.

Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в ночь на 10 июня ударили по Украине с помощью 322 средств воздушного нападения. Основным направлением удара была украинская столица. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Иван Тимочко
События
Война Обстрел Удар
Места
Украина Киев

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:09
Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию
16:33
Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизаны уничтожили авто с РЭБ операторов дронов РФ в Мелитополе
21:50
Россия принудительно бросает на штурмы «сотрудников военной комендатуры ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В оккупированном Северскодонецке жители жалуются на работу общественного транспорта: в ОВА назвали причины
18:22
ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины: их «подозревают в шпионаже для СБУ»
17:42
В оккупированном Донецке мужчины устроили перестрелку
16:44
До 2027 года без главного моста: оккупированный Донецк готовится к долгой реконструкции
15:55
На захваченном Донбассе под флагом России милитаризировали не менее десяти тысяч детей
14:24
В Геническе усилились обыски и давление на граждан — Жовта Стрічка
12:45
На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
16:03
В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании
12:59
Оккупанты на Донетчине хотят проверять чиновников на полиграфе
09:13
На оккупированной Луганщине троих подростков заключили под стражу — их обвиняют в подготовке терактов в школе
17:57
РФ открыла военный центр в корпусе ВНУ им. Даля в Луганске
17:11
Жителей оккупированной Луганщины, которые живут в аварийных домах, хотят расселить за пять лет
14:54
Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост
12:45
Паника на Кинбурнской косе: солдаты РФ стреляют друг в друга
все новости
18:42
РФ атаковала Киев дронами со шрапнелью — что это значит для мирных жителей
18:33
Армия РФ обстреляла поселок под Святогорском: возникли масштабные пожары, есть погибшая и раненые
18:27
Из Донетчины эвакуировали более 60 человек — Филашкин
18:11
Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военными: среди них есть защитники Мариуполя
18:09
РФ активно наступает на границе Днепропетровской и Донецкой областей
17:15
ВСУ стабилизировали ситуацию в направлении Яблоновки на Торецком отрезке фронта – ОТГ «Луганск»
17:09
Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию
16:33
Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»
16:02
Появилось видео первых минут после удара «Шахеда» по Киеву
15:49
Гуляйполе под обстрелами — как живет город в 6 км от фронта
15:44
Путин «открыл» больницы в оккупации, сидя в Кремле
15:35
ВСУ нанесли мощный удар по позициям РФ в Курской области
14:59
Бои на границе Днепропетровской области — РФ пытается закрепиться
13:54
В Днепропетровской области выявлена ​​переплата почти 10 млн грн при закупке кроватей для военных
13:19
Славянская ТЭС возобновила производство электроэнергии
13:07
Три человека погибли в ДТП в Покровском районе
13:04
Ракетный удар по культурному наследию: пострадали Софийский собор и киностудия в Одессе
12:17
Четвертый раз за сутки: РФ поздно вечером 9 июня обстреляла окрестности Краматорска
12:14
DeepState: ВС РФ не оставляют попыток прорваться в Днепропетровскую область
12:12
Россияне продвинулись возле Яблоновки и Малиновки — DeepState
все новости
ВИДЕО
Освобожденные из плена украинские военные. Фото: ОПУ Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военными: среди них есть защитники Мариуполя
10 июня, 18:11
Первые минуты после атаки БПЛА. Фото: кадр из видео Появилось видео первых минут после удара «Шахеда» по Киеву
10 июня, 16:02
Гуляйполе под обстрелами — как живет город в 6 км от фронта Гуляйполе под обстрелами — как живет город в 6 км от фронта
10 июня, 15:49
Удар по ВС РФ в Тёткино. Фото: кадр из видео ВСУ нанесли мощный удар по позициям РФ в Курской области
10 июня, 15:35
Пойманный в плен оккупант. Фото: кадр из видео Рейнджеры взяли в плен экс-заключенного из армии РФ
10 июня, 11:07
Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо Утро в Татарстане: атака дронов, взрывы, закрытое небо
10 июня, 09:43

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор