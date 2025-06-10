РФ атаковала Киев дронами со шрапнелью — что это значит для мирных жителей

Киев атаковали дронами со шрапнелью. Фото: ГСЧС

Российская армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев, в частности были применены беспилотники типа «Шахед» со шрапнелью (разрывной артиллерийский снаряд, начиненный круглыми пулями). Главная задача этих дронов — наносить максимальный вред и поражения людям. Об этом сообщил военный эксперт Иван Тимочко в телефонном разговоре «Новостям Донбасса».



«Даже если человек не умирает, это приводит к травмам, разрывам костей, органов, ужасным шрамам и так далее. Потому что очень сложно вытащить метал из тела. Это не гуманное применение оружия. Это нарушение каких-либо конвенций, и сознательная российская тактика против гражданского населения Украины», — отметил он.



Эксперт предупредил, ни при каких обстоятельствах нельзя брать в руки такие «трофеи», это может привести к страшным последствиям.



Тимочко порекомендовал украинцам спускаться в укрытия во время воздушных тревог, кроме того, находиться на улице или у окна во время воздушной тревоги — крайне небезопасно.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в ночь на 10 июня ударили по Украине с помощью 322 средств воздушного нападения. Основным направлением удара была украинская столица.