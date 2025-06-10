Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении – ISW

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 8 июня, свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись северо-восточнее сел Карповка и Торское.



Согласно данным оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», за минувшие сутки войска России наступали недалеко от Карповки. Украинские подразделения не допустили ухудшения тактического положения.

Напомним, что ВСУ стабилизировали ситуацию в направлении Яблоновки на Торецком отрезке фронта.