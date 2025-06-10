Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении – ISW

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 8 июня, свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись северо-восточнее сел Карповка и Торское.
Согласно данным оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», за минувшие сутки войска России наступали недалеко от Карповки. Украинские подразделения не допустили ухудшения тактического положения.
Напомним, что ВСУ стабилизировали ситуацию в направлении Яблоновки на Торецком отрезке фронта.